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РИА Новости

Обвиняемого в крупной краже экстрадировали из Таиланда в Россию

Вчера, 16:24
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Житель РФ, находившийся в розыске по обвинению в краже почти шести миллионов рублей, экстрадирован из Таиланда в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня сотрудниками российского Бюро Интерпола и ФСИН России из Таиланда в Российскую Федерацию доставлен Константин Долгов, обвиняемый в краже почти шести миллионов рублей", - сказала она.
Полиция Таиланда
3 мая, 17:57
Задержанного в Таиланде россиянина экстрадировали в Россию
По данным Волк, злоумышленник перевел деньги с банковского счета одной из организаций Омска на аффилированные счета, позже их обналичил и уехал из России.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража", в мае 2017 года обвиняемый был объявлен в международный розыск.
Как рассказала Волк, ранее, в декабре 2016 года, мужчина был задержан правоохранителями в Таиланде за попытку взорвать банкомат. "После чего в марте 2017 года судом приговорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. По окончании отбывания наказания он переведен в иммиграционную тюрьму города Бангкока для депортации в Российскую Федерацию", - уточнила она.
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