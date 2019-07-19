Обвиняемого в крупной краже экстрадировали из Таиланда в Россию

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Житель РФ, находившийся в розыске по обвинению в краже почти шести миллионов рублей, экстрадирован из Таиланда в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня сотрудниками российского Бюро Интерпола и ФСИН России из Таиланда в Российскую Федерацию доставлен Константин Долгов, обвиняемый в краже почти шести миллионов рублей", - сказала она.

По данным Волк, злоумышленник перевел деньги с банковского счета одной из организаций Омска на аффилированные счета, позже их обналичил и уехал из России.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража", в мае 2017 года обвиняемый был объявлен в международный розыск.