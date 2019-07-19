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РИА Новости

В деле о крушении катамарана в Волгограде появился третий фигурант

Вчера, 16:24
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ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Третий фигурант появился в деле о гибели 11 человек в результате столкновения катамарана с баржей на Волге, в халатности подозревается начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда, сообщает в пятницу пресс-служба Южного следственного управления СК РФ.
Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек, погибли 11, в том числе несовершеннолетний, пятеро были спасены. Владелец пристани в Волгограде, откуда вышел катамаран, Леонид Жданов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 1, часть 3 статьи 238 УК РФ).
Погибший владелец катамарана Дмитрий Хахалев обвиняется в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 268 УК РФ). Ранее сообщалось, что в крови Хахалева судмедэксперты обнаружили алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени опьянения. По версии следствия, он, будучи капитаном катамарана, полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, подававшиеся с баржи.
По информации прокуратуры, уголовное дело против Хахалева не было прекращено в связи с его гибелью по требованию родственников, которые считают его невиновным.
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По информации СК, в уголовном деле появился еще один фигурант - начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда. По версии следствия, он встретил на Волге катамаран под управлением Хахалева и не предпринял мер, чтобы его остановить. При этом, как отмечает ведомство, начальнику отдела было известно, что судно не было зарегистрировано, а сам капитан не имел навыков вождения судна.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства.
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