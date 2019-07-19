В деле о крушении катамарана в Волгограде появился третий фигурант

ВОЛГОГРАД, 19 июл - РИА Новости. Третий фигурант появился в деле о гибели 11 человек в результате столкновения катамарана с баржей на Волге, в халатности подозревается начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда, сообщает в пятницу пресс-служба Южного следственного управления СК РФ.

Вечером 11 июня 2018 года на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек, погибли 11, в том числе несовершеннолетний, пятеро были спасены. Владелец пристани в Волгограде, откуда вышел катамаран, Леонид Жданов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 1, часть 3 статьи 238 УК РФ).

Погибший владелец катамарана Дмитрий Хахалев обвиняется в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 268 УК РФ). Ранее сообщалось, что в крови Хахалева судмедэксперты обнаружили алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени опьянения. По версии следствия, он, будучи капитаном катамарана, полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, подававшиеся с баржи.

По информации прокуратуры, уголовное дело против Хахалева не было прекращено в связи с его гибелью по требованию родственников, которые считают его невиновным.

По информации СК, в уголовном деле появился еще один фигурант - начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда. По версии следствия, он встретил на Волге катамаран под управлением Хахалева и не предпринял мер, чтобы его остановить. При этом, как отмечает ведомство, начальнику отдела было известно, что судно не было зарегистрировано, а сам капитан не имел навыков вождения судна.