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РИА Новости

Создание коалиции в Раде неизбежно для Зеленского, считают эксперты

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Внеочередное заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", скорее всего, не удастся по итогам внеочередных парламентских выборов 21 июля получить большинство голосов, необходимых для формирования правительства. Таким образом, "Слуга народа" вынуждена будет договариваться с другими партиями, чтобы создать коалицию, полагают российские эксперты. В том, кого именно партия Зеленского выберет в политические "напарники", и заключается главная интрига поствыборной Украины.
Выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер для которых составит 5%.

Коалиция неизбежна

Как отметил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, коалиция в любом случае будет формироваться. По мнению эксперта, скорее всего, партия Зеленского сформирует ее с партией "Голос" украинского певца Святослава Вакарчука, "но при этом они все равно не доберут голосов". Однако здесь может сыграть свою роль "фактор Тимошенко". "Далеко не факт что премьерство (лидера "Батькивщины" Юлии) Тимошенко - это плохо для команды Зеленского", - сказал эксперт в ходе круглого стола в пятницу в Москве.
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Пантелеев пояснил, что при однопартийном парламенте за решение всех системных проблем отвечал бы Зеленский и его премьер-министр. "При наличии премьера, который прямо с ним не связан, а может быть, даже выполняет оппозиционную роль, можно списать что-то на премьера, тем более это старый системный политик, и таким образом еще какое-то время поддерживать рейтинг", - считает он.
Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев также не исключил, что коалицию Зеленский может сформировать и с Тимошенко. "На мой взгляд, коалиция и с Вакарчуком, и с Тимошенко совершенно очевидна", - сказал он.
Со своей стороны, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко также считает, что Зеленский может создать коалицию с партией Вакарчука, однако "есть сомнения, что даже вдвоем им удастся собрать достаточное количество мажоритарщиков, чтобы получить хотя бы 226 устойчивых голосов".

Место оппозиции

Комментируя положение партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", эксперты сходятся во мнении, что политсила может занять второе место в парламенте по итогам выборов, но влияние на его работу будет оказывать небольшое.
"Думать, что там появится системная сила, у которой есть возможность реализации пророссийских установок - это абсолютно наивно. Скорее, данная политическая сила будет выполнять внутриукраинские оппозиционные функции, но влиять на принятие политических решений она будет неспособна", - полагает Пантелеев.
Главной интригой он назвал голосование по мажоритарным округам. "На самом деле мы не знаем, что будет с мажоритаркой. И судьбу коалиции, и судьбу в целом парламента определяет сегодня исход выборов в "мажоритарке", - заключил он.
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