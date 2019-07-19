Член СПЧ раскритиковал заявление Совета по выборам в Мосгордуму

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявление по выборам в Мосгордуму, опубликованное на сайте Совета по правам человека якобы от имени всей ее комиссии по избирательным правам, не обсуждалось со всеми ее членами, сообщил РИА Новости член СПЧ Игорь Борисов.

Ранее на сайте СПЧ в блоге председателя комиссии Ильи Шаблинского было опубликовано заявление, в котором комиссия призывает Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей. Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что если Мосгоризбирком сделает так, как предлагает СПЧ, то это будет нарушением законодательства – и регистрация таких кандидатов все равно будет отменена.

"К удивлению всех, вчера вечером появляется это заявление, которое не обсуждалось членами комиссии, не выставлялось. Более того, оно с прямыми призывами нарушить действующее законодательство... с давлением на московскую избирательную комиссию. Это недопустимо со стороны организации, которая призвана... содействовать развитию институтов гражданского общества... Это недопустимо в рамках развития любого цивилизованного общества", - сказал Борисов.

По его словам, после оперативно проведенной проверки МГИК по 11 жалобам, поступившим в Совет по поводу признания подписей некоторых избирателей недействительными, вопросов в правильности законности деятельности МГИК не возникло.

"Первоначально там вышел документ в более мягкой форме, который просто обращал внимание на проблемы, с которыми столкнулись кандидаты при своем выдвижении и регистрации... В ходе этой дискуссии, понятно, большинство членов комиссии не поддержало даже такое мягкое заявление, на которое мы просили обратить внимание в рамках процедуры, потому что была сделана оперативная проверка Московской избирательной комиссии", - уточнил правозащитник.

Борисов отметил, что в этой ситуации либеральные ценности превалируют над здравым разумом. "Я считаю, что здесь руководить даже комиссией невозможно. Тут единоначалие стоит впереди коллективной работы Совета по правам человека, где по положению именно коллективный орган должен работать. Этого я не вижу в текущей работе комиссии по избирательным правам", - убежден он.

"Я категорически против оставлять безнаказанной (ситуацию) с той точки зрения, чтобы мы в дальнейшем работали в рамках тех норм и тех задач, которые стоят перед Советом, а не занимались каким-то самопиаром, каким-то продвижением, лоббированием интересов чьих-то кандидатов или чьих-то штабов", - заключил член Совета.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними . Позже Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.