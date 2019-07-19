Greenpeace опубликовала фото "состаренной" Земли

"Ленты соцсетей пестрят фотографиями пользователей, состаренными с помощью FaceApp, — всем интересно увидеть себя в будущем. А что если мы попробуем представить, как в ближайшее время будет выглядеть наша планета? В серии постов представлены фото Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики в настоящее время и в недалеком будущем. Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете", — говорится на сайте Greanpeace.