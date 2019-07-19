Greenpeace опубликовала фото "состаренной" Земли

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российское отделение Greanpeace использовало идею популярного приложения FaceApp и "состарило" знаковые точки планеты, и получилось, что Байкал обмелеет, Санкт-Петербург затопит, а льды Арктики растают.
"Ленты соцсетей пестрят фотографиями пользователей, состаренными с помощью FaceApp, — всем интересно увидеть себя в будущем. А что если мы попробуем представить, как в ближайшее время будет выглядеть наша планета? В серии постов представлены фото Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики в настоящее время и в недалеком будущем. Именно так будет выглядеть весь мир, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете", — говорится на сайте Greanpeace.
Так, "зеленые" предсказывают, что Байкал в будущем обмелеет до мутной лужи с лежащей у берега старой покрышкой, площадь перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге затопит, а Арктика растает.
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Фото Арктики, опубликованное на сайте Greenpeace России
© Фото : Greenpeace / Hollyrik Photography
Фото Арктики, опубликованное на сайте Greenpeace России
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Фото Арктики, опубликованное на сайте Greenpeace России
© Фото : Greenpeace / Hollyrik Photography
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Фото Санкт-Петербурга, опубликованное на сайте Greenpeace России
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Фото затопленного Санкт-Петербурга, опубликованное на сайте Greenpeace России
© Фото : Greenpeace / Hollyrik Photography
Фото озера Байкал, опубликованное на сайте Greenpeace России
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Фото озера Байкал, опубликованное на сайте Greenpeace России
© Фото : Greenpeace / Hollyrik Photography
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Фото Байкала без воды, опубликованное на сайте Greenpeace России