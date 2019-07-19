Вышинский заявил, что ему неизвестно о предложении обменять его на Сенцова

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что ему ничего не известно о предложении украинского президента Владимира Зеленского обменять его на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.

Ранее Зеленский заявил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли" на пути к улучшению диалога между Украиной и Россией.

"Мне об это ничего не известно… мне кажется, что это тренд уходящей политической власти говорить о каком-то моем обмене" - заявил Вышинский после заседания суда в пятницу.

Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября. Защита Вышинского заявила, что подаст апелляцию на продление его ареста.

О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

Арест Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.