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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинский заявил, что ему неизвестно о предложении обменять его на Сенцова

Вчера, 16:20
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что ему ничего не известно о предложении украинского президента Владимира Зеленского обменять его на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Ранее Зеленский заявил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли" на пути к улучшению диалога между Украиной и Россией.
"Мне об это ничего не известно… мне кажется, что это тренд уходящей политической власти говорить о каком-то моем обмене" - заявил Вышинский после заседания суда в пятницу.
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября. Защита Вышинского заявила, что подаст апелляцию на продление его ареста.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
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О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.
"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

Арест Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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Журналиста на террориста. Киев предложил "равноценный" обмен Выборы на носу, поэтому украинской власти срочно нужны "первые шаги к миру". Владимир Зеленский предложил обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Какая, мол, разница, кто в чем провинился.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
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Арест Кирилла ВышинскогоРИА Новости УкраинаКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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