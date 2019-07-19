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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 16 сентября

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Cуд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 16 сентября 15.00 (совпадает с мск).
Подольский районный суд Киева в пятницу продолжил заседание по делу Вышинского, которого обвиняют в госизмене. Суд отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.
"Коллегия постановила объявить перерыв в судебном заседании до 16 сентября 15.00", - заявила судья.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Вчера, 16:12
Защита обжалует решение суда о продлении ареста Вышинскому
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Вчера, 11:45
Юрист прокомментировал заявление Зеленского об обмене Вышинского на СенцоваУкраинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Киева обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. В эфире радио Sputnik юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани рассказал, на каких условиях может осуществляться в подобных случаях обмен.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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