МИД прокомментировал проект США по новым санкциям против России

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Москве считают попыткой саморекламы очередную инициативу конгрессменов США, предложивших ввести санкции против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда украинские моряки нарушили российскую госграницу и были задержаны, заявили в пятницу в МИД РФ.

Ранее сообщалась, что группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников". Ограничения, по мнению авторов документа, должны действовать, "пока Россия не освободит 24 украинских моряка и три корабля этой страны, незаконно захваченных в районе Керченского пролива в Азовском море". Сам инцидент конгрессмены назвали "неспровоцированным опасным нападением".

"Представители американских политических кругов продолжают выдвигать антироссийские инициативы. В конгресс США внесен проект очередного закона о санкциях против России – на сей раз требующий их введения за то, что 25 ноября прошлого года российские пограничники пресекли незаконное вторжение украинских военных катеров в наши территориальные воды в районе Керченского пролива. Очевидно, что для членов конгресса США главное - возможность саморекламы, а потому на подобное законотворчество можно было бы не обращать внимания", - говорится в комментарии МИД.

В дипведомстве выразили сожаление, что "преследуя узкокорыстные политические цели", конгрессмены "лишь усугубляют атмосферу отношений между Россией и США, от состояния которых зависит глобальная стабильность".

"Подобных законопроектов на повестке дня американского конгресса набралось уже порядка 20. К тому же авторы нынешнего, похоже, не осведомлены о том, что санкции под предлогом инцидента в Керченском проливе администрация США ввела еще 15 марта. Пользы от них, разумеется, никакой нет, как и от всех остальных попыток Вашингтона оказать давление на Россию", - констатировали в российском МИД.