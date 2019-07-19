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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому

Вчера, 16:03
10470
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Суд в Киеве продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября.
Защита настаивала на освобождении из-под стражи под личное обязательство. Сейчас адвокаты намерены обжаловать продление меры пресечения.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала решение суда предсказуемым, а также политическим, а не юридическим.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Facebook.
"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", — написала дипломат.

Дело Кирилла Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
К нему долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Уполномоченный по правам человека в РФ, член Временной комиссии Татьяна Москалькова
24 апреля, 16:25
Москалькова: Вышинский сегодня является символомУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала в эфире радио Sputnik, какой реакции на "дело Вышинского" она ждет от мирового сообщества.
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Реакция в России и мире

С момента задержания журналиста в его защиту выступали как отечественные, так и зарубежные коллеги.
Весной более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского. Около посольства Украины в Москве не раз проходили акции в его поддержку.
Обеспокоенность выражали в ОБСЕ. Генсек организации Томас Гремингер напоминал, что все ее члены должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
1480614871
Обсудить 22
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраина
Популярные комментарии
Мы моряков задержали за нарушение госграницы, столько возмущений и требований отпустить, а здесь; за георгиевские ленточки, за взгляды не в ту сторону, за то что не прыгал и т. д. сразу в тюрьму и никто этого не замечает. Мирных граждан из гаубиц расстреливают, тоже всё прекрасно.
19 июля, 17:08
Александр Морозов
4300200
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19 июля, 16:08
Ryskin Andy
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