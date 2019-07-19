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РИА Новости
Культура

Суд в Швеции продлил задержание рэпера A$AP Rocky на неделю

Вчера, 16:03
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© AP Photo / Evan AgostiniРэпер A$AP Rocky
Рэпер A$AP Rocky
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд в Стокгольме в пятницу продлил срок задержания для рэпера A$AP Rocky еще на неделю, сообщает радиостанция Radio Sweden.
Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции просит продлить срок задержания для рэпера A$AP Rocky, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, для завершения предварительного расследования.
По информации агентства Франс Пресс, "срок для предъявления обвинений продлен до 25 июля".
Рэп-исполнитель A$AP Rocky был задержан в Стокгольме после драки. Ранее суд в Стокгольме принял решение о его аресте. Концерт музыканта в Москве должен был состояться 10 июля в Зеленом театре в парке Горького, но его перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Как сообщили организаторы выступления, новая дата выступления рэпера A$AP Rocky будет объявлена после его освобождения.
Потасовка между музыкантом, несколькими его друзьями и неизвестными молодыми людьми произошла в центральной части Стокгольма в начале июля. Произошедшее попало на видео, кадры были опубликованы на сайте TMZ и в официальном аккаунте музыканта в Instagram. A$AP Rocky, чье настоящее имя Раким Майерс (Rakim Mayers), утверждает, что молодые люди сами спровоцировали конфликт, и заявляет о своей невиновности.
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