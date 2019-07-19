Суд в Швеции продлил задержание рэпера A$AP Rocky на неделю

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Суд в Стокгольме в пятницу продлил срок задержания для рэпера A$AP Rocky еще на неделю, Суд в Стокгольме в пятницу продлил срок задержания для рэпера A$AP Rocky еще на неделю, сообщает радиостанция Radio Sweden.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции просит продлить срок задержания для рэпера A$AP Rocky, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, для завершения предварительного расследования.

По информации агентства Франс Пресс, "срок для предъявления обвинений продлен до 25 июля".

Рэп-исполнитель A$AP Rocky был задержан в Стокгольме после драки. Ранее суд в Стокгольме принял решение о его аресте. Концерт музыканта в Москве должен был состояться 10 июля в Зеленом театре в парке Горького, но его перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Как сообщили организаторы выступления, новая дата выступления рэпера A$AP Rocky будет объявлена после его освобождения.