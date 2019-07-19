Предложение по Су-35 укрепит партнерство Москвы и Анкары, считает эксперт

АНКАРА, 19 июл - РИА Новости, Алена Палажченко. Российское предложение Турции о покупке истребителей Су-35 после реализации соглашения о поставке Анкаре зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 еще больше укрепит стратегическое партнерство между двумя странами, заявил РИА Новости глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол.

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Как заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.

"Предложение России о покупке истребителей не стало неожиданным. Этот шаг еще больше укрепит и углубит стратегическое партнерство между Турцией и Россией после реализации соглашения по С-400. Эта тема поднималась и ранее, только речь шла не о Су-35, а о Су-57, поскольку турецкая сторона заинтересована именно в Су-57, так как по своим техническим характеристикам именно этот самолет ближе всего к F-35. Но идея с Су-35 также может быть реализована, чтобы удовлетворить нужды Турции в современных истребителях", - сказал Эрол.

По его словам, предложение России является ответом на действия, которые США предпринимает по отношению к Турции, исключив ее из программы F-35. "Кроме этого, это предложение России является важным шагом для Турции, жестом ее поддержки при той игре, которую ведут США на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье", - отметил Эрол.

Он сравнил ситуацию с истребителями с той, в которой оказалась Турция после отказа США поставлять ей ЗРК Patriot. "Турция вышла из положения, заменив их на С-400. Точно так же она, будучи исключенной из программы F-35, начнет искать другие пути решения этой проблемы и сделает необходимые шаги. Турция может дать положительной ответ российской стороне, если не по Су-35, то, возможно, по Су-57, на тех же условиях, на каких были приобретены С-400: передача технологий, совместное производство. То есть это будет не только покупка самолетов", - сказал эксперт.

По его словам, Турция будет делать акцент именно на Cу-57 как на самом близком аналоге F-35, который нужен Турции.