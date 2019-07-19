В Цхинвале попросят Россию признать геноцид осетин в 1920 году

ЦХИНВАЛ, 19 июл - РИА Новости. Парламент Южной Осетии решил принять обращение в Госдуму РФ о признании геноцида югоосетинского народа со стороны Грузии в 1920 году, передает Парламент Южной Осетии решил принять обращение в Госдуму РФ о признании геноцида югоосетинского народа со стороны Грузии в 1920 году, передает Sputnik Осетия

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения. Тогда российский президент, в частности, отметил жесткость, с которой действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах, добавив, что "это именно то, что сегодня называется геноцидом".

"Вопрос рассматривался на заседании парламента в пятницу. Депутаты в проекте обращения напомнили о событиях почти столетней давности и привели статистику потерь, которые понесла Южная Осетия", - говорится в сообщении.

Глава парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Амиран Дьяконов отметил, что поступило сразу три варианта обращения. В этой связи депутаты приняли решение поработать над ними до понедельника и принять единый сбалансированный документ, добавляет Sputnik.

Ранее глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, в 2020 году республика отметит столетие геноцида осетин, совершенного правительством независимой Грузинской демократической республики в 1919-1920 годах. По его данным, в 1919-1920 годах, погибло более 5 тысяч мирных жителей, около 40 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате насильственных действий.