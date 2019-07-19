Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T16:38Z
https://ria.ru/20190719/1556702355.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152600/87/1526008711_0:492:4928:3264_1036x0_80_0_0_1e1336a623024f6322d879f3b8ac7546.jpg
РИА Новости

В Цхинвале попросят Россию признать геноцид осетин в 1920 году

Вчера, 15:57
788
© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 19 июл - РИА Новости. Парламент Южной Осетии решил принять обращение в Госдуму РФ о признании геноцида югоосетинского народа со стороны Грузии в 1920 году, передает Sputnik Осетия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения. Тогда российский президент, в частности, отметил жесткость, с которой действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах, добавив, что "это именно то, что сегодня называется геноцидом".
Президент РФ Владимир Путин во время открытия II Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019
9 июля, 16:08
Путин напомнил грузинским властям историю отношений с абхазами и осетинами
"Вопрос рассматривался на заседании парламента в пятницу. Депутаты в проекте обращения напомнили о событиях почти столетней давности и привели статистику потерь, которые понесла Южная Осетия", - говорится в сообщении.
Глава парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Амиран Дьяконов отметил, что поступило сразу три варианта обращения. В этой связи депутаты приняли решение поработать над ними до понедельника и принять единый сбалансированный документ, добавляет Sputnik.
Ранее глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, в 2020 году республика отметит столетие геноцида осетин, совершенного правительством независимой Грузинской демократической республики в 1919-1920 годах. По его данным, в 1919-1920 годах, погибло более 5 тысяч мирных жителей, около 40 тысяч были вынуждены покинуть свои дома в результате насильственных действий.
Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия >>
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
15 июля, 14:00
Дмитрий Медоев: привычной для советских людей "солнечной Грузии" больше нет
3430003
Обсудить 0
Южная ОсетияРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Лента
новостей
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35
Предложение по Су-35 укрепит партнерство Москвы и Анкары, считает эксперт
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал проект США по новым санкциям против России
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
Лента новостейМолния