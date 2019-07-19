Калининградский губернатор поручил выяснить причины ДТП с бензовозом

КАЛИНИНГРАД, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил разобрать причины ДТП с участием микроавтобуса и бензовоза, где серьезно пострадали пятеро детей и один взрослый.

Ранее УМВД по региону сообщило, что микроавтобус, в котором кроме водителя находились его шестеро несовершеннолетних внуков, а также жена и дочь, при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге бензовозу. В результате пятеро детей и водитель госпитализированы. По данным регионального минздрава, состояние четверых детей - тяжелое, одного ребенка - крайне тяжелое, взрослый госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Сегодня в районе поворота на Солдатово произошло серьезное ДТП. Это уже не первый случай аварий на этом участке. Очевидно, что принятых ранее мер недостаточно для обеспечения безопасности. В ближайшие дни поручил подробно разобрать причины аварии и принять исчерпывающие меры для недопущения таких ситуаций в будущем (запрет левого поворота, установление светофора или другие). И, конечно, желаю пострадавшим скорейшего выздоровления", - написал Алиханов на своей странице в Instagram

По данным пресс-службы УМВД, старшему пострадавшему ребенку – 11 лет, самому младшему нет и года. ДТП произошло примерно в 12.00 (13.00 мск). Бензовоз опрокинулся в кювет, однако угрозы разлива топлива нет, водитель не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа.