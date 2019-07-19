Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
"Я собираюсь сделать это снова", - признался актер. "Все надо правильно распланировать перед тем, как выступать в комедийном клубе. Надо потренироваться", - объяснил Эдди Мерфи.
Также актер рассказал, что рад сыграть принца Али во второй части фильма "Однажды в Америке", и он не теряет надежды получить "Оскар".
"Если мне не вручат награду за какую-нибудь роль, то придется жить до 90 лет, я смогу, у меня довольно крепкое здоровье, тогда им все-таки придется дать мне "Оскар" за вклад", - прокомментировал Эдди Мерфи.
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