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РИА Новости

Силы Минобороны, Росгвардии и МЧС останутся в Приангарье, заявил Путин

Вчера, 15:49
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Группировка министерства обороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения", - сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
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Паводок в Иркутской областиРосгвардияМЧСМинистерство обороны РФВладимир ПутинИркутская областьПроисшествия
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