Силы Минобороны, Росгвардии и МЧС останутся в Приангарье, заявил Путин

"Группировка министерства обороны, Росгвардии и МЧС останется в регионе до особого распоряжения", - сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.