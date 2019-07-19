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РИА Новости

FaceApp не передает фото третьим лицам, заявили в Group-IB после анализа

Вчера, 15:48
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© AP Photo / Jenny KaneПриложение FaceApp на экране смартфона
Приложение FaceApp на экране смартфона
© AP Photo / Jenny Kane
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости/Прайм. Исследования сетевого трафика показали, что FaceApp не передает фотографии пользователей третьим лицам, сообщил РИА Новости руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
"Анализ сетевого трафика показывает, что передачи всех фотографий не осуществляется, под гаджеты на iOS приложение использует системное API, которое дает возможность пользователю выбрать одну фотографию для доступа приложения, другие фото приложение не получает и не хранит их", - рассказал эксперт.
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Скандал вокруг FaceApp лишь увеличит его популярность, считает эксперт
Компания Wireless Lab, создавшая приложение FaceApp, в четверг также опровергала сообщения о передаче данных ее пользователей третьим лицам.
По словам Фишмана, Wireless Lab сделала "достаточно интересный алгоритм, основанный на ML". "Технически для работы этому алгоритму нужны достаточно большие ресурсы, и мобильный телефон с этим не справится, либо это займет очень много времени, поэтому обработка фотографий происходит в облаке, что логично", - пояснил он.
При этом эксперт отметил, что не понятно, зачем приложение хранит фотографии 48 часов, если можно просто хранить CRC, или hash - "слепок" исходной фотографии. "Скорее всего, этот момент будет доработан в новых версиях приложения. Поскольку само ПО написано на Android - его достаточно просто вскрыть и посмотреть, с какими приложениями и как оно взаимодействует. Вы видите, что никаких запросов приложение не отправляет, с данными телефона не взаимодействует", - добавил эксперт.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
18 июля, 15:57
Симоньян прокомментировала "русский след" в приложении FaceApp
Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать свою внешность в старости.
Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), которое он разместил в своем микроблоге в соцсети Twitter, что FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.
Бревно в глазу
18 июля, 16:29
Бревно в глазу
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