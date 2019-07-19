FaceApp не передает фото третьим лицам, заявили в Group-IB после анализа

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости/Прайм. Исследования сетевого трафика показали, что FaceApp не передает фотографии пользователей третьим лицам, сообщил РИА Новости руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

"Анализ сетевого трафика показывает, что передачи всех фотографий не осуществляется, под гаджеты на iOS приложение использует системное API, которое дает возможность пользователю выбрать одну фотографию для доступа приложения, другие фото приложение не получает и не хранит их", - рассказал эксперт.

Компания Wireless Lab, создавшая приложение FaceApp, в четверг также опровергала сообщения о передаче данных ее пользователей третьим лицам.

По словам Фишмана, Wireless Lab сделала "достаточно интересный алгоритм, основанный на ML". "Технически для работы этому алгоритму нужны достаточно большие ресурсы, и мобильный телефон с этим не справится, либо это займет очень много времени, поэтому обработка фотографий происходит в облаке, что логично", - пояснил он.

При этом эксперт отметил, что не понятно, зачем приложение хранит фотографии 48 часов, если можно просто хранить CRC, или hash - "слепок" исходной фотографии. "Скорее всего, этот момент будет доработан в новых версиях приложения. Поскольку само ПО написано на Android - его достаточно просто вскрыть и посмотреть, с какими приложениями и как оно взаимодействует. Вы видите, что никаких запросов приложение не отправляет, с данными телефона не взаимодействует", - добавил эксперт.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать свою внешность в старости.