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РИА Новости

Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов

Вчера, 15:46
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Дана Борисова
Телеведущая Дана Борисова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Украинские националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Борисова выложила в инстаграме фотографии с Майдана и рассказала о предстоящих съемках. В комментариях под постом украинские пользователи удивились, что ведущую впустили в страну, ведь она посещала Крым после 2014 года. Многие из них начали писать гневные комментарии.
"Надеюсь, это ошибка. Таких людей в Киеве нежелательно наблюдать. <…> Просто будний день, просто повезло", — написал peksymov.
"Тебе здесь не рады", — прокомментировала salam_nop.
Заместитель председателя движения "За украиноязычный Киев" и бывший координатор "Геть от Москвы!" Андрей Смолий возмутился, что пограничники пропустили "российскую пропагандистку".
"Вопрос к СБУ и Госпогранслужбе — неужели вам неизвестно, что это лицо посещало Крым? <…> Я так понимаю, что новая власть уверенно ведет страну к статусу Малороссии", — написал он в фейсбуке.
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Большинство комментаторов поддержали Смолия и допустили, что скоро по Украине будут "официально передвигаться российские танки".
"Она нарушает законы Украины, а ее пускают. Это как? Значит, нас можно не уважать и плевать на законы наши", — удивилась Татьяна Александровна.
Однако некоторые киевляне поблагодарили телеведущую за приезд и посоветовали не обращать внимания на выходки радикалов.
"Рада, что вы в моем родном городе. Добро пожаловать!" — написала bojko.julija.
"Удачи во всем, мира над головой, и побольше ярких, счастливых моментов в жизни", — пожелал в комментарии под фото smaltser_official.
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48434169937
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19 июля, 16:29
RHRust HecmepoB
81020022
Не понимаю,враждебно настроенное государство,на все русское и русских,че они туда пруться то,за острыми ощущениями,экстрима не хватает.
19 июля, 16:56
kksa77nsk
2201103
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