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РИА Новости

В Литве задержали подозреваемого по делу о загрязнении "Дружбы"

Вчера, 15:46
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Вильнюсский окружной суд санкционировал задержание на три месяца фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", бывшего директора компании "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее Самарский районный суд заочно арестовал Ружечко по делу о хищении нефти и загрязнении трубопровода.
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В апреле нефтепровод "Дружба" оказался в центре международного ЧП — выяснилось, что нефть, которая идет по нему в страны Европы, загрязнена хлоридами. Белоруссия, Польша и Украина останавливали прием нефти, восстановить прокачку в полном объеме удалось только к 1 июля. Общий объем некачественной нефти в "Дружбе" оценивался примерно в пять миллионов тонн. Компенсировать ущерб из-за загрязнения будет "Транснефть".
Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. Cледственный комитет возбудил уголовное дело, первыми фигурантами которого стали шесть человек. Помимо Ружечко, это гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее зам Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин и бывший владелец ГК "Петронефть" Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти".
По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, влили в нефтепровод загрязненное сырье с хлорсодержащими соединениями. После этого грязная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние. В конечном итоге загрязненным оказалось сырье, поставляемое за рубеж.
В середине июня число фигурантов увеличилось до десяти — суд арестовал четверых сотрудников АО "Транснефть-Дружба": Владимира Матюхина, Дмитрия Никишова, Романа Гладкова и Романа Якушева. В конце месяца к ним прибавились еще трое сотрудников этой компании, двое из которых находятся под подпиской о невыезде, а один — под домашним арестом.
Антон Силуанов
29 мая, 15:32
Силуанов против перекладывания расходов из-за ЧП с "Дружбой" на бюджет
262102176
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьВильнюс
Популярные комментарии
Таких смело можно назвать диверсантами. Украли-то вроде как на рупь, а нагадили на великие миллионы.
19 июля, 17:02
CCicicipi
1400000
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