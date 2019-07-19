В Литве задержали подозреваемого по делу о загрязнении "Дружбы"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Вильнюсский окружной суд санкционировал задержание на три месяца фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба", бывшего директора компании "Самаратранснефть-Терминал" Романа Ружечко. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее Самарский районный суд заочно арестовал Ружечко по делу о хищении нефти и загрязнении трубопровода.

В апреле нефтепровод "Дружба" оказался в центре международного ЧП — выяснилось, что нефть, которая идет по нему в страны Европы, загрязнена хлоридами. Белоруссия, Польша и Украина останавливали прием нефти, восстановить прокачку в полном объеме удалось только к 1 июля. Общий объем некачественной нефти в "Дружбе" оценивался примерно в пять миллионов тонн. Компенсировать ущерб из-за загрязнения будет "Транснефть".

Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. Cледственный комитет возбудил уголовное дело, первыми фигурантами которого стали шесть человек. Помимо Ружечко, это гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее зам Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин и бывший владелец ГК "Петронефть" Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти".

По мнению следствия, они украли нефть на сумму не менее миллиона рублей и, чтобы скрыть хищение, влили в нефтепровод загрязненное сырье с хлорсодержащими соединениями. После этого грязная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" пришли в непригодное состояние. В конечном итоге загрязненным оказалось сырье, поставляемое за рубеж.