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РИА Новости

В Ингушетии двух министров освободили от должностей

Вчера, 15:44
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от должностей двух министров республиканского правительства, подавших в пятницу прошения об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Ранее источник в администрации главы Ингушетии, сообщил, что в пятницу заявления об увольнении по собственному желанию написали министр образования и науки Юсуп Костоев и глава республиканского министерства финансов Бекхан Оздоев.
"Врио главы Ингушетии подписал указы об освобождении министров от должностей", - сказал собеседник агентства.
Костоев возглавлял минобразования региона с декабря 2016 года, а Оздоев был назначен на должность министра финансов в феврале 2017 года.
Ранее сообщалось, что в середине июля текущего года от должности первого заместителя председателя правительства Ингушетии был освобожден Багаудин Оздоев, также написавший заявление об уходе по собственному желанию.
В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
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ИнгушетияПолитика
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