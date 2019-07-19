В Ингушетии двух министров освободили от должностей

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от должностей двух министров республиканского правительства, подавших в пятницу прошения об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.

Ранее источник в администрации главы Ингушетии, сообщил, что в пятницу заявления об увольнении по собственному желанию написали министр образования и науки Юсуп Костоев и глава республиканского министерства финансов Бекхан Оздоев.

"Врио главы Ингушетии подписал указы об освобождении министров от должностей", - сказал собеседник агентства.

Костоев возглавлял минобразования региона с декабря 2016 года, а Оздоев был назначен на должность министра финансов в феврале 2017 года.

Ранее сообщалось, что в середине июля текущего года от должности первого заместителя председателя правительства Ингушетии был освобожден Багаудин Оздоев, также написавший заявление об уходе по собственному желанию.