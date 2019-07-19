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РИА Новости

Российский бизнес сможет продавать свои товары в Европу через AliExpress

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДемонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress
Демонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Демонстрация сканирования карточки товара в первом в мире шоуруме компании AliExpress. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские предприниматели смогут продавать свои товары через интернет-площадку AliExpress в Европу уже в этом году, заявил глава AliExpress в РФ Лю Вэй, выступая на семинаре Российского экспортного центра и университета Taobao для экспортеров Alibaba Global Course.
До недавнего времени платформа AliExpress, владельцем которой является китайский интернет-гигант Alibaba, давала возможность только китайским ритейлерам продавать товары в разных странах мира. О том, что AliExpress впервые открывает свою платформу для зарубежных продавцов стало известно в мае. Продавать свою продукцию в других странах через эту площадку смогут предприятия малого и среднего бизнеса из России, Турции, Италии и Испании.
Открытие первого шоурума компании AliExpress
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Отвечая на вопрос о том, когда российские предприниматели смогут продавать через AliExpress свои товары в Европу, Лю Вэй сказал: "Я думаю, уже в этом году. Конечно, начнем мы с некой тестовой группы, затем будем запускать все больше и больше новых игроков".
Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
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AliExpressЕвропаРоссияЭкономика
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