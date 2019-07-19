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РИА Новости

Путин потребовал от властей не допускать хамства в адрес граждан

Вчера, 15:43
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением.
"Я думаю, что не открою никакой новой истины, если скажу, что главная цель любой власти, любого уровня власти - и муниципального, и регионального, и федерального - заключается в том, чтобы создать для людей достойные условия для жизни, особенно если люди попали в такую сложную ситуацию, как сейчас здесь в регионе, где мы находимся", - сказал Путин в пятницу на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
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По словам президента, "в этой связи на любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство".
"К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - сказал глава государства.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинРоссияОбщество
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