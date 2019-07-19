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РИА Новости

Путин призвал помочь пострадавшим от паводка многодетным семьям

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Многодетным семьям, чье жилье пострадало от паводка в районах Иркутской области, нужно оказать помощь в соответствии с количеством детей в семье, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Восстановление жилья для многодетных семей, мы много говорим о многодетных семьях, все время говорим о том, что нужно их поддерживать. Здесь многодетные семьи тоже попали в беду. И нужно не метр в метр, а нужно сделать для них исключение и в соответствии с составом семьи оказать им помощь по нормам, но в соответствии с составом семьи, с количеством детей в семье", - заявил Путин.
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