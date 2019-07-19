Путин призвал помочь пострадавшим от паводка многодетным семьям

"Восстановление жилья для многодетных семей, мы много говорим о многодетных семьях, все время говорим о том, что нужно их поддерживать. Здесь многодетные семьи тоже попали в беду. И нужно не метр в метр, а нужно сделать для них исключение и в соответствии с составом семьи оказать им помощь по нормам, но в соответствии с составом семьи, с количеством детей в семье", - заявил Путин.