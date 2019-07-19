На Кубани троих молодых людей задержали после ограбления пенсионеров

СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Уголовное дело о разбойном нападении возбуждено на Кубани, где трое юношей подозреваются в грабеже пенсионеров на 170 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, днем в понедельник 17-летний житель Тимашевского района был в гостях у своего 18-летнего знакомого в Мостовском районе, куда также пришел и 20-летний знакомый хозяина дома. Прибывший гость рассказал, что семья пенсионеров в поселке Перевалка хранит 100 тысяч рублей, и предложил напасть на них, сообщает ведомство. Подросток и его знакомый согласились, и поздно вечером того же дня все трое, вооружившись двумя ножами и кастетом, пришли к дому пенсионеров.

"Отжав входную дверь при помощи лома, злоумышленники проникли в дом, где напали на хозяина и его супругу, и, угрожая им применением насилия, похитили у них 170 тысяч рублей. После этого фигуранты с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

Потерпевшие сообщили о произошедшем в полицию, и нападавшие были задержаны оперативными сотрудниками ОМВД России по Мостовскому району.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище". Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении несовершеннолетнего и его 18-летнего знакомого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.