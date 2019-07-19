Путин призвал усилить контроль за лесопользованием

"Сегодня, кстати, неожиданно для меня простые граждане обратили внимание на очень важную и на самом деле общегосударственную проблему. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, но и в стране", - сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.