Малый и средний бизнес в зоне паводка в Приангарье получит помощь

БРАТСК, 19 июл – РИА Новости. Помощь от государства должны получить не только сельхозпроизводители в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, но и малый и средний бизнес, действовавший на этих территориях, заявил президент России Владимир Путин.

"Поручение о предоставлении Иркутской области субсидии для оказания помощи сельхозпроизводителям дано, но сегодня на встрече некоторые граждане ставили вопрос и о поддержке поврежденных малых и средних предприятий, а не только сельхозпредприятий, насколько я понимаю", - сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

В связи с этим Путин отметил, что такого положения нет ни в указе президента, ни в соответствующем постановлении правительства. "Значит, нужно будет внести изменения и в указ, и в постановление правительства и предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения", - сказал в связи с этим президент.