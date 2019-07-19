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РИА Новости

Малый и средний бизнес в зоне паводка в Приангарье получит помощь

Вчера, 15:36
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БРАТСК, 19 июл – РИА Новости. Помощь от государства должны получить не только сельхозпроизводители в пострадавших от наводнения районах Иркутской области, но и малый и средний бизнес, действовавший на этих территориях, заявил президент России Владимир Путин.
"Поручение о предоставлении Иркутской области субсидии для оказания помощи сельхозпроизводителям дано, но сегодня на встрече некоторые граждане ставили вопрос и о поддержке поврежденных малых и средних предприятий, а не только сельхозпредприятий, насколько я понимаю", - сказал он на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
В связи с этим Путин отметил, что такого положения нет ни в указе президента, ни в соответствующем постановлении правительства. "Значит, нужно будет внести изменения и в указ, и в постановление правительства и предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения", - сказал в связи с этим президент.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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