Путин обсудил с главой Иркутской области ситуацию с утраченным жильем

"Вспоминали про садоводство. Нужно определиться с судьбой домов, которые люди утратили. Согласуйте это, пожалуйста, с федеральными органами власти и представьте предложение. Без всяких сомнений, людям нужно помочь. Нужно определить только порядок, как это сделать, в каком объеме и так далее", - заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.