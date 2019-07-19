Путин обсудил с главой Иркутской области ситуацию с утраченным жильем

БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко проработать совместно с федеральными структурами вопрос восстановления утраченных в ходе паводка дач и садовых участков.
"Вспоминали про садоводство. Нужно определиться с судьбой домов, которые люди утратили. Согласуйте это, пожалуйста, с федеральными органами власти и представьте предложение. Без всяких сомнений, людям нужно помочь. Нужно определить только порядок, как это сделать, в каком объеме и так далее", - заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.