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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Калининградом детей

Вчера, 15:36
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КАЛИНИНГРАД, 19 июл - РИА Новости. Один из пяти детей, пострадавших в автоаварии с участием микроавтобуса и бензовоза под Калининградом, находится в крайне тяжелом состоянии, остальные четверо - в тяжелом, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения области.
Ранее УМВД по региону сообщило, что пятеро детей и один взрослый пострадали в ДТП под Калининградом. По предварительным данным, микроавтобус, в котором кроме водителя находились его шестеро несовершеннолетних внуков, а также жена и дочь, при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге бензовозу.
"Один взрослый пострадавший госпитализируется в БСМП, состояние тяжелое; пять детей - в Детскую областную больницу, состояние четверых - тяжелое, одного ребенка - крайне тяжелое", - сообщили в министерстве.
Начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая сообщила РИА Новости, что ДТП произошло примерно в 12.00 (13.00 мск). Бензовоз опрокинулся в кювет, однако угрозы разлива топлива нет, водитель не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщил ранее РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС по региону Алексей Баранов, от МЧС в ликвидации ДТП задействованы четыре единицы техники и 14 человек, которые обеспечивают безопасность перекачки топлива из бензовоза.
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