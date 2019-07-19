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РИА Новости

Госкомиссия утвердила экипаж, который отправится на МКС

Вчера, 15:33
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© Фото : РоскомосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : Роскомос
Выход в открытый космос . Архивное фото
БАЙКОНУР, 19 июл - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-13", который 20 июля отправится к Международной космической станции, сообщил журналистам в пятницу представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"Госкомиссия приняла решение утвердить основной и дублирующий экипажи", - сказал он.
В составе основного экипажа российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано. Для Скворцова это третий полет, для Пармитано - второй, а Морган полетит в космос впервые. Все трое - полковники, причем Пармитано звание повысили незадолго до прибытия экипажа на Байконур 4 июля.
Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).
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В дублирующий экипаж вошли россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и японец Соити Ногути.
Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем намечен на 19.28 мск 20 июля. Стыковка со станцией ожидается в 1.51 мск 21 июля. На станции новый экипаж ждут россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.
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Байконур (космодром)Космос - РИА Наука
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