Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T15:29Z
https://ria.ru/20190719/1556700719.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155668/26/1556682692_0:150:3127:1909_1036x0_80_0_0_e1ad4c3b5a9b2110d66d17104f9814bb.jpg
РИА Новости
Культура

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату

Вчера, 15:29
1129
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Актрису Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в справочной больницы.
Ранее сообщалось, что Чурикова госпитализирована в тяжелом состоянии.
"В 11 часов перевели в отделение острых эндотоксикозов, состояние средней тяжести", - сказали в справочной.
В четверг вечером сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.
Инна Чурикова
Вчера, 14:49
"Падение было ужасное". Очевидец рассказала о ЧП с Инной Чуриковой
201613
Обсудить 0
КультураТеатрИнна ЧуриковаПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Инна Чурикова
Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой
РИА
Новости
Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
Эсеры снова предложили ввести статью о незаконном обогащении
Инна Чурикова
Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента
Лента
новостей
Повреждения колокольни церкви Пантанасса после землетрясения в Афинах. 19 июля 2019
В Греции зафиксировали серию афтершоков после мощного землетрясения
В Ингушетии двух министров освободили от должностей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов
Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018
Казань выиграла право проведения чемпионата WorldSkills
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Эксперты прокомментировали решение о продлении ареста Вышинскому
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Понятия "независимый кандидат" нет в законодательстве, заявил замглавы ЦИК
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Прокуратура просит отказать защите в смягчении меры пресечения Вышинскому
Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
Репродукция картины Ваза с цветами нидерландского художника Яна ван Хёйсума
В Италию вернулась картина, которую немецкий капрал украл и подарил жене
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
Лента новостейМолния