МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Актрису Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату в НИИ имени Склифосовского, рассказали РИА Новости в справочной больницы.
Ранее сообщалось, что Чурикова госпитализирована в тяжелом состоянии.
"В 11 часов перевели в отделение острых эндотоксикозов, состояние средней тяжести", - сказали в справочной.
В четверг вечером сообщалось, что Чурикова во время спектакля "Старая дева" внезапно упала со сцены. Зрители помогли актрисе подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену. Но на саму сцену и за кулисы ее уже внесли на руках. Спектакль, в котором также играли Екатерина Васильева и Александр Михайлов, прервали.