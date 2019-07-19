Путин призвал оперативно оценить потери иркутских аграриев от паводка

БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил как можно скорее организовать работы по окончательной оценке потерь сельхозпроизводителей в пострадавших от паводка районах Иркутской области и организовать выплаты компенсаций.

"Подтоплены земли сельхозназначения. Часть урожая утрачена. Нужно провести окончательную оценку потерь и домашнего скота, и урожая, и в личных подсобных хозяйствах, и наладить здесь как можно скорее работу, в том числе выплату соответствующей компенсации", - сказал Путин в пятницу на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.