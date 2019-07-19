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РИА Новости

СБУ заявила, что группа компаний "Мотор Сич" финансировала ополченцев в ДНР

Вчера, 15:25
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала ополченцев в Донецкой народной республике, сообщила в пятницу пресс-служба СБ Украины.
Ранее команда украинских журналистских расследований Bihus.info опубликовала материал, в котором говорится о том, что украинское предприятие "Мотор Сич" поставляет детали для двигателей в РФ, несмотря на запрет с 2014 года экспорта товаров военного назначения. Они утверждают, что с 2015 по 2017 год российская фирма "Борисфен" получила подрядов на более чем 3,5 миллиона долларов, непосредственно же "Мотор Сич" якобы получало подряд на обслуживание и улучшение ресурса двигателей самолетов "Специального летного отряда "России".
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"Должностные лица обособленного подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на неподконтрольной Киеву территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и ДНР", - говорится в сообщении.
По данным СБ Украины, в результате сделки в Центральный республиканский банк ДНР поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредвиденных украинским законодательством так называемых "налогов и других обязательных платежей". Как отмечают в СБ Украины, за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" уплатил более 32 миллионов российских рублей в бюджет ДНР. Также, по их сведению, заводом осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так министерства доходов и сборов Донецкой народной республики.
Следователи СБ Украины сообщили о подозрении в "финансировании терроризма" директору и начальнику финансового отдела "Снежнянский машиностроительный завод", им грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.
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