СМИ: поджигатель студии аниме в Киото лечился от психического заболевания

ТОКИО, 19 июл – РИА Новости. Синдзи Ооба, признавшийся в поджоге студии аниме в японском городе Киото, в результате которого погибли 33 человека и еще 36 человек пострадали, был безработным и лечился от психического заболевания, передает телеканал NHK со ссылкой на источники.

"Согласно источникам, знакомым с делом, Ооба получал социальное пособие. Кроме этого, его навещал медработник, так как у него было психическое заболевание", - говорится в сообщении телеканала.

Официально мужчина не арестован, так как ему необходимо лечение после полученных при пожаре ожогах. Как правило, имя задержанного или подозреваемого держится в секрете до формального ареста, однако, по словам представителей полиции города Киото, "с учетом серьезности произошедшего было принято решение обнародовать личность" злоумышленника.

Утром в четверг мужчина зашел на первый этаж трехэтажного здания студии аниме Kyoto Animation, известной также под сокращенным названием KyoAni, облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу".

Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью около 700 квадратных метров почти полностью выгорел. В пожаре погибли 33 человека. Тела пока трудно идентифицировать. Больше всего погибших оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу: по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели. В студии в момент пожара работали 73 человека, из них всего лишь семеро не пострадали, 36 человек получили травмы различной степени тяжести, состояние некоторых из них оценивается как очень тяжелое.

Полиция идентифицировала поджигателя как 41-летнего Синдзи Ооба, проживающего в городе Саитама. По различным данным, этот же мужчина в 2012 году был задержан по обвинению в ограблении круглосуточного магазина и приговорен судом к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения. После того, как он вышел из тюрьмы, он проживал некоторое время в общежитии для бывших заключенных, после чего переехал в город Саитама.

Также стало известно, что соседи злоумышленника в течение последнего года неоднократно вызывали полицию с жалобами на шум из квартиры Ообы.