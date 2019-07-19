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РИА Новости

СМИ: поджигатель студии аниме в Киото лечился от психического заболевания

Вчера, 15:21
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© REUTERS / KyodoЛиквидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 19 июл – РИА Новости. Синдзи Ооба, признавшийся в поджоге студии аниме в японском городе Киото, в результате которого погибли 33 человека и еще 36 человек пострадали, был безработным и лечился от психического заболевания, передает телеканал NHK со ссылкой на источники.
"Согласно источникам, знакомым с делом, Ооба получал социальное пособие. Кроме этого, его навещал медработник, так как у него было психическое заболевание", - говорится в сообщении телеканала.
Официально мужчина не арестован, так как ему необходимо лечение после полученных при пожаре ожогах. Как правило, имя задержанного или подозреваемого держится в секрете до формального ареста, однако, по словам представителей полиции города Киото, "с учетом серьезности произошедшего было принято решение обнародовать личность" злоумышленника.
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Вчера, 06:39
Совершивший поджог аниме-студии в Киото заявил, что у него "украли новеллу"
Утром в четверг мужчина зашел на первый этаж трехэтажного здания студии аниме Kyoto Animation, известной также под сокращенным названием KyoAni, облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу".
Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью около 700 квадратных метров почти полностью выгорел. В пожаре погибли 33 человека. Тела пока трудно идентифицировать. Больше всего погибших оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу: по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели. В студии в момент пожара работали 73 человека, из них всего лишь семеро не пострадали, 36 человек получили травмы различной степени тяжести, состояние некоторых из них оценивается как очень тяжелое.
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
18 июля, 17:48
Пожар в студии аниме стал одним из самых трагических в Японии в XXI веке
Полиция идентифицировала поджигателя как 41-летнего Синдзи Ооба, проживающего в городе Саитама. По различным данным, этот же мужчина в 2012 году был задержан по обвинению в ограблении круглосуточного магазина и приговорен судом к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения. После того, как он вышел из тюрьмы, он проживал некоторое время в общежитии для бывших заключенных, после чего переехал в город Саитама.
Также стало известно, что соседи злоумышленника в течение последнего года неоднократно вызывали полицию с жалобами на шум из квартиры Ообы.
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Киото (город)ЯпонияВ мире
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