В ЛНР заявили о готовности соблюдать новое перемирие в Донбассе

ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы соблюдать договоренности о новом перемирии в Донбассе, заявил на брифинге министр иностранных дел республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"С 21 июля с 00.01 минуты по московскому времени придерживаемся режима прекращения огня вне зависимости от обстоятельств (привязки к событиям и срокам - ред.), и процесс этот должен быть необратимым", - сказал Дейнего.