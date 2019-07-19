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РИА Новости

В ЛНР заявили о готовности соблюдать новое перемирие в Донбассе

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВладислав Дейнего
Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владислав Дейнего. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы соблюдать договоренности о новом перемирии в Донбассе, заявил на брифинге министр иностранных дел республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии, которое вступит в силу 21 июля.
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18 июля, 13:55
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"С 21 июля с 00.01 минуты по московскому времени придерживаемся режима прекращения огня вне зависимости от обстоятельств (привязки к событиям и срокам - ред.), и процесс этот должен быть необратимым", - сказал Дейнего.
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