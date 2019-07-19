Под Калининградом пятеро детей пострадали в ДТП

КАЛИНИНГРАД, 19 июл - РИА Новости. Пятеро детей и один взрослый пострадали в автоаварии с участием микроавтобуса и бензовоза под Калининградом, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
"Семья выехала на микроавтобусе из Черняховска в сторону Калининграда, в салоне, кроме водителя-дедушки, находились шестеро несовершеннолетних внуков, а также его жена и дочь. На повороте у Гвардейска он не уступил, по предварительным данным, дорогу бензовозу, в результате сильного бокового удара пострадали пятеро детей и водитель, их госпитализировали", - сказала она.
Еще один ребенок и две взрослые пассажирки не пострадали. Водитель бензовоза также не пострадал. Поставничая отметила, что угрозы разлива топлива нет. На месте работает следственно-оперативная группа.
Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главного управления МЧС по региону Алексей Баранов, от МЧС в ликвидации ДТП задействованы 4 единицы техники и 14 человек, которые обеспечивают безопасность перекачки топлива из бензовоза.
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