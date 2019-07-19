В Екатеринбурге родственники отсудили у ветерана квартиру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Свердловский областной суд подтвердил решение суда первой инстанции, отказавшего ветерану Великой Отечественной войны, который просил вернуть квартиру в Екатеринбурге, подаренную ему по указу Владимира Путина и затем переписанную на внучку, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе облсуда.

Как сообщало местное агентство E1.ru , ветеран получил квартиру по указу президента на условиях социального найма. Позже, по данным издания, ветеран переписал квартиру на внучку, а зять начал требовать от мужчины, чтобы тот разрешил продать квартиру, а когда он отказался, якобы избил пожилого человека. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

Из-за спора с внучкой пенсионер пытался через суд отменить приватизацию жилья и вернуть его себе в социальный наем, но получил отказ.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения... Суд первой инстанции отказал ему в иске. В суде, в том числе, например, опрашивался нотариус, который ее заверял [сделку]. И он сказал, что у него не было оснований полагать, что на человека было оказано давление", - сказала представитель суда.

При этом, по ее словам, у ветерана по-прежнему есть право жить в этой квартире.

Мужчина через суд потребовал предоставить ему как ветерану Великой Отечественной войны жилплощадь в 2011 году. Двумя годами позже ему выделили однокомнатную квартиру в 36 квадратных метров в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга на условиях социального найма. После этого на основании его заявления там была также прописана его внучка, с которой у него потом и возник спор.

"Через какое-то время они обратились в администрацию Орджоникидзевского района, чтобы приватизировать ее [квартиру]. А он [ветеран] в 2001 году уже принимал участие в приватизации. Соответственно, второй раз уже не мог и написал заявление об отказе в приватизации в пользу внучки. На основании этого квартира была приватизирована в пользу внучки. Эту сделку он, собственно, и оспаривал. Он хотел вернуть квартиру в соцнайм и признать его внучку не приобретшей право собственности", - отметила представитель суда.

Она пояснила, что у ветерана "возникли какие-то проблемы с пользованием этого имущества".