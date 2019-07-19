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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Полиция взяла под усиленную охрану здание суда по делу Вышинского

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Здание Подольского районного суда Киева, где должно пройти заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, взято под усиленную охрану, ситуация у суда спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.
В пятницу должно состояться заседание по делу Вышинского, на котором прокуратура будет ходатайствовать о продлении ареста журналисту, а адвокаты - о смягчении меры пресечения. Вокруг здания суда, где рассматривается дело Вышинского, дежурит несколько десятков полицейских. Кроме того, автобус с бойцами спецподразделения полиции. Несмотря на то, что несколько заседаний подряд у суда проходил митинг противников смягчения меры пресечения журналисту, в пятницу митингующих нет.
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОБСЕУкраинаВ мире
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