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РИА Новости

Amnesty International изучит данные о секретной тюрьме в Мариуполе

Вчера, 15:02
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© Фото предоставлено Василием ПрозоровымЗдание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
© Фото предоставлено Василием Прозоровым
Здание тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Amnesty International изучит информацию о секретной тюрьме СБ Украины в Мариуполе, сообщила РИА Новости представитель организации на Украине Мария Гурьева.
Ранее экс-офицер СБУ назвал места захоронений погибших заключенных секретной тюрьмы в Мариуполе. Отмечается, что несколько захоронений были расположены у взлетной полосы аэропорта Мариуполя. По словам свидетелей, батальон "Азов" использовал ямы с телами убитых для психологических пыток заключенных, утверждают свидетели. Один из бывших заключенных тюрьмы Кирилл Филичкин рассказал, что его допрашивал нынешний депутат Верховной рады Олег Ляшко, а другой депутат, Игорь Мосийчук, лично пытал его. Секретный документ Службы безопасности Украины подтверждает существование тайной тюрьмы в Мариуполе.
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"Впервые слышу об этом, у нас такой информации нет. Я перешлю нашим исследователям, чтобы они, возможно, посмотрели. Больше я ничего не могу сказать об этом", - сказала Гурьева.
Она отметила, что Amnesty International уже проводила исследование в 2016 году по данному поводу.
"Если это то, о чем я думаю, то это наше исследование 2016 года. Мы тогда выпустили исследование, которое называется "Тебя не существует", где мы рассказали, что есть такие специальные места содержания людей без связи с внешним миром. Одно из них было в Харькове, мы также фиксировали определенные места в Мариуполе и других городах, но основное - это было Харьковское управление СБУ, где люди заявляли, что их там удерживали больше года. Сейчас идет пара судебных процессов, новой информации в этом плане у нас нет", - сказал Гурьева.
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