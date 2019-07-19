Amnesty International изучит данные о секретной тюрьме в Мариуполе

Ранее экс-офицер СБУ назвал места захоронений погибших заключенных секретной тюрьмы в Мариуполе. Отмечается, что несколько захоронений были расположены у взлетной полосы аэропорта Мариуполя. По словам свидетелей, батальон "Азов" использовал ямы с телами убитых для психологических пыток заключенных, утверждают свидетели. Один из бывших заключенных тюрьмы Кирилл Филичкин рассказал, что его допрашивал нынешний депутат Верховной рады Олег Ляшко, а другой депутат, Игорь Мосийчук, лично пытал его. Секретный документ Службы безопасности Украины подтверждает существование тайной тюрьмы в Мариуполе.

"Впервые слышу об этом, у нас такой информации нет. Я перешлю нашим исследователям, чтобы они, возможно, посмотрели. Больше я ничего не могу сказать об этом", - сказала Гурьева.

"Если это то, о чем я думаю, то это наше исследование 2016 года. Мы тогда выпустили исследование, которое называется "Тебя не существует", где мы рассказали, что есть такие специальные места содержания людей без связи с внешним миром. Одно из них было в Харькове, мы также фиксировали определенные места в Мариуполе и других городах, но основное - это было Харьковское управление СБУ, где люди заявляли, что их там удерживали больше года. Сейчас идет пара судебных процессов, новой информации в этом плане у нас нет", - сказал Гурьева.