Сельхозпроизводителей в зоне паводка в Приангарье освободят от налогов

БРАТСК, 19 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители, пострадавшие в результате наводнения в Иркутской области, будут освобождены от налогов и получат другую поддержку по компенсации финансового ущерба, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Правительством Иркутской области нанесенный каждому предпринимателю ущерб оценивается в среднем около одного миллиона рублей", - сказал он на совещании у президента РФ по вопросам ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

По его словам, власти проанализируют ситуацию с пострадавшими предпринимателями в течение нескольких дней. "Мы какое-то решение тогда по ним примем. Во-первых, будут приняты налоговые вещи правительством, освободим от налогов, сделаем ряд других компенсационных мер и посмотрим по финансированию ущерба", - продолжил он. Он отметил, что до конца недели просит правительство Иркутской области просит подготовить соответствующие предложения.

В целом Мутко заявил, что сельхозпроизводителям в пострадавшем регионе был причинен ущерб на сумму 250 миллионов рублей, а ущерб по личным подсобным хозяйствам - более 700 миллионов рублей.

"Из федерального бюджета мы планируем компенсировать потери сельхозпроизводителям. Эти приблизительно 250 миллионов сельхозпроизводители получат за счет федерального бюджета. По индивидуальным хозяйствам акт губернатора принят. По 700 миллионам в бюджете уже принято решение", - сказал Мутко.