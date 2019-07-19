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РИА Новости

Сельхозпроизводителей в зоне паводка в Приангарье освободят от налогов

Вчера, 15:02
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БРАТСК, 19 июл – РИА Новости. Сельхозпроизводители, пострадавшие в результате наводнения в Иркутской области, будут освобождены от налогов и получат другую поддержку по компенсации финансового ущерба, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Правительством Иркутской области нанесенный каждому предпринимателю ущерб оценивается в среднем около одного миллиона рублей", - сказал он на совещании у президента РФ по вопросам ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Паводок в Иркутской области
Вчера, 14:32
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По его словам, власти проанализируют ситуацию с пострадавшими предпринимателями в течение нескольких дней. "Мы какое-то решение тогда по ним примем. Во-первых, будут приняты налоговые вещи правительством, освободим от налогов, сделаем ряд других компенсационных мер и посмотрим по финансированию ущерба", - продолжил он. Он отметил, что до конца недели просит правительство Иркутской области просит подготовить соответствующие предложения.
В целом Мутко заявил, что сельхозпроизводителям в пострадавшем регионе был причинен ущерб на сумму 250 миллионов рублей, а ущерб по личным подсобным хозяйствам - более 700 миллионов рублей.
"Из федерального бюджета мы планируем компенсировать потери сельхозпроизводителям. Эти приблизительно 250 миллионов сельхозпроизводители получат за счет федерального бюджета. По индивидуальным хозяйствам акт губернатора принят. По 700 миллионам в бюджете уже принято решение", - сказал Мутко.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Путин в пострадавшей от паводка Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время облета районов подтопления в Иркутской области
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьПроисшествия
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