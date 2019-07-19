Сельхозпроизводителей в зоне паводка в Приангарье освободят от налогов

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.
Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.
Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.
Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.
В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.
В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.
Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.
Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.
Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.
Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.
Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.
Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.
В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.
В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.
Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.
Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.
Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.
Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.
В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.
Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.
Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.
Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.
В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.
Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.