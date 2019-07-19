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РИА Новости

Путин рассмотрит идею об открытии производства в Тулуне

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть просьбу мэра пострадавшего от паводка Тулуна открыть в городе производство.
Городской глава Юрий Карих на совещании в Братске рассказал Путину о мерах по ликвидации последствий наводнения в Тулуне. Он отметил, что Тулун - это моногород с особо тяжёлой экономической ситуацией, в нем нет никакого производства, многие жители хотят уехать. В связи с этим Карих попросил Путин помочь организовать в Тулуне производство.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Вчера, 14:55
Путин недоволен темпами размещения пострадавших в Приангарье
"Об этом тоже нужно подумать, согласен", - отреагировал Путин на совещании, которое он провёл в терминале аэропорта Братска.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Путин в пострадавшей от паводка Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время облета районов подтопления в Иркутской области
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьОбщество
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