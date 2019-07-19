Путин рассмотрит идею об открытии производства в Тулуне

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения

БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть просьбу мэра пострадавшего от паводка Тулуна открыть в городе производство.

Городской глава Юрий Карих на совещании в Братске рассказал Путину о мерах по ликвидации последствий наводнения в Тулуне. Он отметил, что Тулун - это моногород с особо тяжёлой экономической ситуацией, в нем нет никакого производства, многие жители хотят уехать. В связи с этим Карих попросил Путин помочь организовать в Тулуне производство.

"Об этом тоже нужно подумать, согласен", - отреагировал Путин на совещании, которое он провёл в терминале аэропорта Братска.