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РИА Новости

Путин недоволен темпами размещения пострадавших в Приангарье

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил неудовлетворение темпами размещения пострадавших при наводнении в Иркутской области в пунктах временного размещения.
В ходе совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения вице-премьер РФ Виталий Мутко доложил, что ряд пострадавших в настоящее время смогли разместиться у своих родственников.
"Как сегодня женщина с детьми, которая говорит: "Я пока у родственников живу, все пока хорошо, но мне бы хотелось тоже где-то (получить) временное размещение, пока вы будете мои жилищные условия (улучшать)", - сказал Мутко, вспомнив об общении главы государства с пострадавшими жителями перед совещанием.
"Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет", - отреагировал президент.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Вчера, 13:13
"Неразбериха". Путин пообщался с пострадавшими от наводнения в ПриангарьеПрезидент России прилетел в Тулун и встретился там с местными жителями, которые рассказали ему о своих проблемах.
Мутко сообщил, что, по оценкам штаба по ликвидации последствий наводнения, к сентябрю нужно будет создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей. Вице-премьер рассказал, что власти активизировали работу по подготовке школ, в которых в настоящее время находятся пункты временного размещения, к 1 сентября.
"Семнадцать пунктов временного размещения, которые были после 25 (июня) в оперативном плане развернуты,... в настоящее время закрыты, и там идут подготовительные или ремонтные работы к 1 сентября", - сказал Мутко.
Он также отметил, что были организованы пять новых пунктов длительного пребывания.
Говоря о социальных объектах, оказавшихся в зоне подтопления, Мутко рассказал, что 124 из них нуждаются в восстановлении, в том числе 36 объектов образования, 32 объекта здравоохранения, 16 - спортивных, пять социальных, 18 культурно-досуговых и 17 административных. Из них 52 объекта образования и здравоохранения должны быть восстановлены к 1 сентября. По словам Мутко, в течение недели на всех этих 52 объектах будут начаты работы.
Путин в пострадавшей от паводка Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время облета районов подтопления в Иркутской области
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Мутко также обратился к президенту с просьбой принять специальное решение, чтобы восстановление 124 социальных объектов проводилось в рамках специальной правительственной программы. "Чтобы по каждому объекту был указан ответственный, чтобы было определено федеральное министерство, и тогда эта программа очень жестко бы контролировалась", - пояснил он.
Вице-премьер заявил о необходимости серьезных работ по берегоукреплению. По его словам, уже запланированы 29 мероприятий, из которых 20 - аварийно-восстановительных.
"Первоочередные задачи - это ремонт дамбы в Тулуне и в Нижнеудинске. Эти работы и ряд других мы сделаем в первоочередном порядке, а потом просим вашего поручения, конечно, нам нужно будет обследовать всю систему здесь, начиная с истоков, и принять капитальные решения на будущее", - сказал Мутко.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоВладимир ПутинИркутская областьОбщество
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