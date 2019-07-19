Путин недоволен темпами размещения пострадавших в Приангарье

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения

БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил неудовлетворение темпами размещения пострадавших при наводнении в Иркутской области в пунктах временного размещения.

В ходе совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения вице-премьер РФ Виталий Мутко доложил, что ряд пострадавших в настоящее время смогли разместиться у своих родственников.

"Как сегодня женщина с детьми, которая говорит: "Я пока у родственников живу, все пока хорошо, но мне бы хотелось тоже где-то (получить) временное размещение, пока вы будете мои жилищные условия (улучшать)", - сказал Мутко, вспомнив об общении главы государства с пострадавшими жителями перед совещанием.

"Ничего хорошего она не сказала. Как раз наоборот. Ничего хорошего нет. Она и у родственников уже не живет", - отреагировал президент.

Мутко сообщил, что, по оценкам штаба по ликвидации последствий наводнения, к сентябрю нужно будет создать до 800 дополнительных мест в пунктах временного размещения людей. Вице-премьер рассказал, что власти активизировали работу по подготовке школ, в которых в настоящее время находятся пункты временного размещения, к 1 сентября.

"Семнадцать пунктов временного размещения, которые были после 25 (июня) в оперативном плане развернуты,... в настоящее время закрыты, и там идут подготовительные или ремонтные работы к 1 сентября", - сказал Мутко.

Он также отметил, что были организованы пять новых пунктов длительного пребывания.

Говоря о социальных объектах, оказавшихся в зоне подтопления, Мутко рассказал, что 124 из них нуждаются в восстановлении, в том числе 36 объектов образования, 32 объекта здравоохранения, 16 - спортивных, пять социальных, 18 культурно-досуговых и 17 административных. Из них 52 объекта образования и здравоохранения должны быть восстановлены к 1 сентября. По словам Мутко, в течение недели на всех этих 52 объектах будут начаты работы.

Мутко также обратился к президенту с просьбой принять специальное решение, чтобы восстановление 124 социальных объектов проводилось в рамках специальной правительственной программы. "Чтобы по каждому объекту был указан ответственный, чтобы было определено федеральное министерство, и тогда эта программа очень жестко бы контролировалась", - пояснил он.

Вице-премьер заявил о необходимости серьезных работ по берегоукреплению. По его словам, уже запланированы 29 мероприятий, из которых 20 - аварийно-восстановительных.