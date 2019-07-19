Около 60% россиян оценили свое материальное положение как среднее

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Порядка 60% россиян оценивают свое материальное положение как среднее, 11% - как хорошее, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 11% назвали хорошим свое финансовое состояние, 60% россиян считают материальное положение средним, 28% - плохим.
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На вопрос "Какое высказывание точнее всего описывает материальное положение вашей семьи?" 34% граждан ответили, что могут позволить себе новую одежду, однако покупка крупной бытовой техники для них затруднительна, еще 25% указали, что им хватает на питание, но не на новую одежду, 12% не хватает денег на питание. При этом у 18% респондентов есть средства на бытовую технику, но нет на покупку автомобиля, 11% могут купить себе автомобиль.
Согласно исследованию, 67% россиян считают, что их материальное положение практически не изменилось за последние два-три месяца, у 24% оно ухудшилось, лишь 8% ответили, что их финансовый уровень улучшился.
Как указано в опросе, 39% россиян полагают, что в ближайший год их материальное положение практически не изменится, 22% затрудняются ответить, 21% предполагают, что оно улучшится, еще 18% ожидают ухудшения.
Опрос "ФОМнибус" проводился 13–14 июня в 207 населенных пунктах, 73 регионах РФ при участии 3 тысяч респондентов. Статпогрешность не превышает 2,5%.