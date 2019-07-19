Около 60% россиян оценили свое материальное положение как среднее

На вопрос "Какое высказывание точнее всего описывает материальное положение вашей семьи?" 34% граждан ответили, что могут позволить себе новую одежду, однако покупка крупной бытовой техники для них затруднительна, еще 25% указали, что им хватает на питание, но не на новую одежду, 12% не хватает денег на питание. При этом у 18% респондентов есть средства на бытовую технику, но нет на покупку автомобиля, 11% могут купить себе автомобиль.