С космодрома Куру до конца года планируют совершить два пуска ракет "Союз"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще два пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" с разгонными блоками "Фрегат" планируются с космодрома Куру во Французской Гвиане до конца 2019 года, сообщило в пятницу НПО имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса).

В 2019 году из Куру были выполнены два пуска ракет "Союз-СТ".

"Два разгонных блока "Фрегат" отправлены в Гвианский космический центр... В составе ракеты-носителя "Союз-СТ" разгонные блоки "Фрегат-М" обеспечат выведение на орбиту иностранных спутников. Запуски запланированы на четвертый квартал текущего года из Гвианского космического центра в рамках российско-европейского проекта "Союз в ГКЦ", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что 10 июля из НПО имени Лавочкина отправили контейнеры с разгонными блоками "Фрегат‑М". Они автомобильным транспортом были доставлены в Санкт-Петербург и погружены на судно, которое 17 июля вышло по направлению в порт Париакабо (Французская Гвиана).