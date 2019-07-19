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РИА Новости

С космодрома Куру до конца года планируют совершить два пуска ракет "Союз"

Вчера, 14:48
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовом столе космодрома Куру
Ракета-носитель Союз-СТ с разгонным блоком Фрегат на стартовом столе космодрома Куру
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракета-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовом столе космодрома Куру . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Еще два пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" с разгонными блоками "Фрегат" планируются с космодрома Куру во Французской Гвиане до конца 2019 года, сообщило в пятницу НПО имени Лавочкина (предприятие Роскосмоса).
В 2019 году из Куру были выполнены два пуска ракет "Союз-СТ".
"Два разгонных блока "Фрегат" отправлены в Гвианский космический центр... В составе ракеты-носителя "Союз-СТ" разгонные блоки "Фрегат-М" обеспечат выведение на орбиту иностранных спутников. Запуски запланированы на четвертый квартал текущего года из Гвианского космического центра в рамках российско-европейского проекта "Союз в ГКЦ", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Отмечается, что 10 июля из НПО имени Лавочкина отправили контейнеры с разгонными блоками "Фрегат‑М". Они автомобильным транспортом были доставлены в Санкт-Петербург и погружены на судно, которое 17 июля вышло по направлению в порт Париакабо (Французская Гвиана).
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С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Куру (космодром)СоюзРИА Наука
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