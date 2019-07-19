В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

Данных о числе пострадавших и о возможных жертвах пока не поступало, сообщается лишь, что мощность взрыва была достаточно высокой, так как в зданиях в радиусе 3 километров от места ЧП выбило стекла, в некоторых домах взрывной волной вынесло межкомнатные двери.