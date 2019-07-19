В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе

ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Инцидент произошел в 17.50 по местному времени (12.50 мск) на заводе в уезде Има городского округа Саньмэнься.
Данных о числе пострадавших и о возможных жертвах пока не поступало, сообщается лишь, что мощность взрыва была достаточно высокой, так как в зданиях в радиусе 3 километров от места ЧП выбило стекла, в некоторых домах взрывной волной вынесло межкомнатные двери.
На место прибыли пожарные, спасатели и медики.