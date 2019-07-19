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РИА Новости
Культура

Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить

Вчера, 14:53
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© HBO, 2011 – 2019Кадр из сериала "Игры престолов"
Кадр из сериала Игры престолов
© HBO, 2011 – 2019
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Словацкий актер Владимир Фурдик, который сыграл в сериале "Игра престолов" Короля Ночи, попытался объяснить поклонникам, как Арье Старк удалось убить его персонажа.
"Девочка не зря тренировалась", — написал Фурдик в твиттере под гиф-видео.
Так актер намекнул поклонникам сериала, что у Арьи Старк (Мэйси Уильямс) было много времени, чтобы отработать различные боевые приемы.
Однако некоторых пользователей объяснение Фурдика не убедило.

"Да, но в первом кадре она выпрыгивает из здания, а когда убивала тебя, то летала. <...> И как ей вообще удалось пройти мимо Белых Ходоков?" — написал один из подписчиков.

В третьей серии финального сезона, когда мертвые персонажи почти победили живых, Арья Старк появилась из ниоткуда и воткнула кинжал в Короля Ночи. Предводитель мертвецов тут же исчез.
Кадр из сериала Игра престолов
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КультураВладимир ФурдикКино и сериалыНовости культурыМэйси УильямсИгра престолов (сериал)
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