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РИА Новости

"Нафтогаз" сообщил об отклонении жалобы "Газпрома" голландским судом

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭмблема ПАО "Газпром"
Эмблема ПАО Газпром
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решений Стокгольмского арбитража.
"Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов", — говорится в релизе украинской компании.
По ее данным, суд отклонил апелляцию 8 июля. В тот же день решение в пользу Киева приняли и в Люксембурге.
"Он (суд в Люксембурге. — Прим. ред.) отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража", — заявили в Киеве.
Логотип энергетической компании Газпром
Вчера, 16:14
Юрист объяснил, с чем связано решение судов по жалобе "Газпрома"Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома", заявили в Киеве. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.
В декабре 2017 года и феврале 2018-го Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" решения обжаловал, а также потребовал полной отмены "транзитного" вердикта. Вместе с тем Украина начала пытаться принудительно взыскать с него эти средства. В разное время это коснулось активов компании в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.
В частности, в Нидерландах по требованию "Нафтогаза" в мае 2018 года суд наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B.V (оператор газопровода "Голубой поток"), а также на погашение долгов перед "Газпромом".
А в сентябре 2018 года "Нафтогаз" подал ходатайство об исполнении решения арбитража Стокгольма по делу о транзите. Слушания назначены на декабрь.
Кроме того, в марте этого года люксембургский арбитраж выступил за исполнение стокгольмского решения по транзиту, однако "Газпром" подал апелляцию. Предварительные слушания по жалобе российской компании были запланированы на июнь.
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
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ЛюксембургНафтогаз УкраиныГазпромНидерландыРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Ожидаемо, но не смертельно. В странах в который конфискуют имущество отключить подачу газа... А если будут жаловаться то и подачу нефти.
19 июля, 15:32
ФПФеликс Плюсов
8853607
Эти шулерские решения ещё не раз икнутся европейскому суду...
19 июля, 15:19
Z1Zlydennemets 1
8863205
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