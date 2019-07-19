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РИА Новости

В МИД прокомментировал решение США исключить Турцию из программы F-35

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вашингтон наказывает тех, кто проявляет признаки суверенитета, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя решении США исключить Турцию из программы F-35.
США в среду заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
"Эта такая линия политики США - наказывать тех, кто проявляет малейшие признаки суверенитета, отстаивает собственные экономические интересы и пытается не подчиняться диктату из Вашингтона", - сказал Грушко журналистам, комментируя решение США.
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18 июля, 14:38
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МИД РФF-35Александр ГрушкоТурцияРоссияСШАВ мире
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