В МИД прокомментировал решение США исключить Турцию из программы F-35

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вашингтон наказывает тех, кто проявляет признаки суверенитета, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя решении США исключить Турцию из программы F-35.

США в среду заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.