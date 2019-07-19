Космонавты починят снаружи МКС систему охлаждения российского модуля

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка 20 ноября во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) выполнят ремонт системы терморегулирования российского модуля "Заря", сказал Скворцов в видео, размещенном в пятницу на YouTube-канале Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры - предприятия "Роскосмоса").
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" ракетой-носителем "Союз-ФГ" с космодрома Байконур планируется на 20 июля в 19.28 мск. На нём на МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Стыковка корабля "Союз МС-13" со станцией намечается на 21 июля в 1.51 мск.
"Основная задача - сменную панель системы терморегулирования ФГБ (функционально-грузовой блок "Заря" - ред.) нужно будет поменять. И дальше есть работы по демонтажу некоторого оборудования, которое будет производиться на служебном модуле ("Звезда" - ред.), некоторые работы на МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" - ред.)", - сказал Скворцов.
Скворцов и Пармитано проведут на МКС 201 день (до 6 февраля 2020 года), Морган - 256 дней (до 1 апреля 2020 года).