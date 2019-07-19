Космонавты починят снаружи МКС систему охлаждения российского модуля

"Основная задача - сменную панель системы терморегулирования ФГБ (функционально-грузовой блок "Заря" - ред.) нужно будет поменять. И дальше есть работы по демонтажу некоторого оборудования, которое будет производиться на служебном модуле ("Звезда" - ред.), некоторые работы на МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" - ред.)", - сказал Скворцов.