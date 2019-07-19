Обыски в "Богдан Моторс" не связаны с Порошенко, заявили в его партии

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что обыски, которые в пятницу проводят детективы Национального антикоррупционного бюро, не имеют к нему никакого отношения.

Ранее пресс-служба антикоррупционного бюро сообщила, что детективы проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент" и на предприятии "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которые ряд СМИ связывают с Порошенко. В ведомстве отметили, что обыски проводятся в рамках расследования дела о растрате государственного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба вооруженных сил Украины в 2015-2018 годах.

"В последний день перед выборами мы наблюдаем за срежиссированным спектаклем, который имеет целью дискредитацию нашей политической силы и ее лидера. Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к "Европейской солидарности", ни к Петру Порошенко", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в пятницу.

В партии считают обыски грязной политической технологией, направленной против "Европейской солидарности", целью которых является остановить движение Украины в ЕС и НАТО. Также в партии отмечают, что антикоррупционные органы не должны участвовать в политических играх.