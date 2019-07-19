Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T14:35Z
https://ria.ru/20190719/1556696108.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155542/13/1555421312_0:138:2972:1811_1036x0_80_0_0_1aa922278508e0a443dcc2dc495394a7.jpg
РИА Новости

Обыски в "Богдан Моторс" не связаны с Порошенко, заявили в его партии

Вчера, 14:35
190
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что обыски, которые в пятницу проводят детективы Национального антикоррупционного бюро, не имеют к нему никакого отношения.
Ранее пресс-служба антикоррупционного бюро сообщила, что детективы проводят обыски в спортклубе "Пятый элемент" и на предприятии "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которые ряд СМИ связывают с Порошенко. В ведомстве отметили, что обыски проводятся в рамках расследования дела о растрате государственного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба вооруженных сил Украины в 2015-2018 годах.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
17 июля, 12:08
Против Порошенко и его команды на Украине расследуется 11 уголовных дел
"В последний день перед выборами мы наблюдаем за срежиссированным спектаклем, который имеет целью дискредитацию нашей политической силы и ее лидера. Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к "Европейской солидарности", ни к Петру Порошенко", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в пятницу.
В партии считают обыски грязной политической технологией, направленной против "Европейской солидарности", целью которых является остановить движение Украины в ЕС и НАТО. Также в партии отмечают, что антикоррупционные органы не должны участвовать в политических играх.
"Это (обыски - ред.) происходит в присутствии телекамер, которые, очевидно, нужны для организации политической "картинки". Считаем, что именно это является главной целью такой "следственной активности". В частности, первыми прибыли на место "следственных действий" телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят (глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор - ред.) Медведчук, (депутат Евгений - ред.) Мураев и (олигарх Игорь - ред.) Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации", - утверждают в партии.
080000
Обсудить 0
Петр ПорошенкоУкраина
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Симоньян прокомментировала продление ареста Вышинского
РИА
Новости
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировал решение США исключить Турцию из программы F-35
В Башкирии три ребенка пострадали при хлопке на катере
Жители Донецка возле дома после обстрела. 28 июня 2019
В ДНР с начала года из-за обстрелов ВСУ произошло около 80 пожаров
Лента
новостей
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подтвердил позицию по сбитому над Ормузским проливом беспилотнику
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
Коридор тюрьмы на территории аэропорта в Мариуполе
В Чехии сравнили тайную тюрьму СБУ в Мариуполе с практиками нацистов
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Защита обжалует решение суда о продлении ареста Вышинскому
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Суд в Киеве ушел на совещание по делу Вышинского
Заседание Конституционного суда в Киеве
Депутаты Рады обратились в КС из-за закона о статусе Донбасса
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил за "любое движение навстречу друг другу" между США и Ираном
Заммэра Борисполя задержали при получении взятки
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Минские соглашения не запрещают выдачу российских паспортов, заявил Слуцкий
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
Лента новостейМолния