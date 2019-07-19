В Иркутской области за сутки из больниц выписали около 300 пострадавших

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число госпитализированных после наводнения жителей Иркутской области уменьшилось за сутки почти в полтора раза - с 763 до 486 человек, в больницах еще остаются 120 детей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб региона.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

"На утро пятницы в списках госпитализированных числились 486 человек, в том числе 120 детей", - сказал собеседник агентства.