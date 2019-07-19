Ущерб аграриям в Иркутской области от паводка оценили в 180 млн рублей

ИРКУТСК, 19 июл – РИА Новости. Минсельхоз РФ оценил в 180 миллионов рублей ущерб, нанесенный производителям сельхозпродукции в зоне паводка Иркутской области, сообщает правительство региона.

Прибывший в регион первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 18 июля побывал в городе Тулуне и Тулунском районе, где обсудил ситуацию с руководителями сельхозпредприятий.

"Общие потери сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств составили почти 180 миллионов рублей. Данные по личным подсобным хозяйствам в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хатуов поручил в кратчайшие сроки оценить ущерб, нанесенный личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) и индивидуальным хозяйствам граждан.