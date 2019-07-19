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РИА Новости

Ущерб аграриям в Иркутской области от паводка оценили в 180 млн рублей

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ИРКУТСК, 19 июл – РИА Новости. Минсельхоз РФ оценил в 180 миллионов рублей ущерб, нанесенный производителям сельхозпродукции в зоне паводка Иркутской области, сообщает правительство региона.
Прибывший в регион первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов 18 июля побывал в городе Тулуне и Тулунском районе, где обсудил ситуацию с руководителями сельхозпредприятий.
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"Общие потери сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств составили почти 180 миллионов рублей. Данные по личным подсобным хозяйствам в настоящее время уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Хатуов поручил в кратчайшие сроки оценить ущерб, нанесенный личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) и индивидуальным хозяйствам граждан.
По предварительной оценке, в зону затопления попали порядка 3,8 тысячи ЛПХ. В настоящее время проведены обследования около 3 тысяч из них, сформировано более тысячи комплектов документов.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьЭкономика
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